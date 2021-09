Italiani ottimisti | un tesoretto da non sprecare Il barometro di Arditti

(Di venerdì 24 settembre 2021) Le parole del presidente di Confindustria Bonomi hanno bisogno di un “contesto” per essere meglio comprese. Esse infatti sono figlie di uno stato d’animo piuttosto diffuso tra gliin questo mese di settembre: c’è un ritorno all’ottimismo. Come facciamo a provare questa affermazione? Ci vengono in soccorso interessanti dati Swg, che riguardano innanzitutto un vero e proprio “totem” nazionale, cioè le vacanze. Vediamo cioè che novesu dieci escono dall’estate soddisfatti, con addirittura il 60 % del campione che si esprime con voto alto. Questo dato viene confermato anche da un secondo punto di vista, peraltro assai rilevante perché concentrato sulla dimensione economica del periodo estivo. Ne discende quindi la netta sensazione di una nazione avviata alla ripresa, come peraltro anche la crescita del Pil dimostra (con dati superiori ...

Advertising

RetaiI_Italy : 'Quello che sappiamo è che i #consumatori italiani hanno il desiderio di vivere fuori casa, per gratificare una ser… - Nontwitto2 : @witchte4rs Perché gli Italiani sono degli inguaribili ottimisti, pensano sempre che le cose possano andare bene, m… - CarloBolognesi1 : @lamortetua19 @ErikaBenedetti6 @AlbertoLetizia2 L'Italia e gli italiani sono molto 'strani', passivi, ottimisti o p… - sologiuma : @Luisa_balu77 @anitablanco3 @ItaliaViva @matteorenzi Ma come fate ad essere ottimisti con i sondaggio che vi danno… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani ottimisti

Adnkronos

Di più: Tesla ha scelto il robotdi Comau per le sue auto. Ma la prossima sfida, ... Gli fa eco Musk: 'Meglio esseree avere torto che pessimisti e avere ragione. Il modo migliore per ...In Italia abbiamo vissuto di tutto, o quasi, siamo stati: colorati e, cinici e edonisti, ...ad esibirsi i grandi artisti internazionali e quando rincasavano erano diventati un po'...Puntuale alle 11:45, Elon Musk si è collegato in diretta dal Texas con le Ogr di Torino, dove è in corso la seconda giornata di Italian Tech Week. È l’appuntamento più atteso di un cartellone fitto di ...Il nostro Paese potrebbe crescere a un tasso prossimo o superiore al 6% quest’anno e superare i nostri principali partner europei sta diventando realtà. Su quali basi poggia questa ripresa? Il Rapport ...