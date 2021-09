Ippica | Anact | il presidente La Porta riapre il tradizionale appuntamento con le aste del trotto italiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) L'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (), ente riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole Forestali, presenta ledei propri migliori puledri trottatori di 18 mesi che si terranno a Milano all'ippodromo La Maura il prossimo 27 settembre.Dopo ben otto anni di assenza - spiega ilDott. Ubaldo La? - tornano finalmente le, organizzate come da Statuto dell'Associazione grazie alla volontà degli Allevatori italiani ed alla forza della nuova gestione dell'Associazione e del suo Consiglio Direttivo.La, dopo piu' di un anno dalla Sua nomina alla Presidenza delle' riuscito a far tornare dopo ben 8 anni, lo storico?con le ...

... 'Tutta l'si stringe attorno alla famiglia Biasuzzi per la scomparsa del carissimo Fabio Biasuzzi, figura di altissimo profilo dell'e dell'imprenditoria veneta. Dal Presidente La Porta, ..."Dopo ben otto anni di assenza - spiegano gli organizzatori - tornano finalmente le aste, organizzate come da Statuto dell'Associazione grazie alla volontà degli Allevatori italiani ed alla ...Somma ne ufficializza l'acquisto da Bruni e annuncia l'ingaggio del driver per la finale Derby. Trotto: oggi TQQ a Padova. Galoppo: Valiani prende otto yearling a Newmarket ...L’Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (ANACT), ente riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole Forestali, presenterà alle aste i migliori puledri trottatori di 18 mesi c ...