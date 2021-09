iPhone 13 edizione speciale oro | ecco quanto costa il super lusso nella tecnologia

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) Con l’arrivo dei nuovispuntare le versioni “oro”. No, non in quel senso. Caviar ha prodotto una versione di13 in oro massiccio 18 carati, letteralmente.13 Pro Gold Edition (fonte: Caviar)Se, solitamente, viene considerato un oggetto “di”, dal costo comunque non spropositato ma ragguardevole, ancora non avete visto, sentito o letto tutta la storia. Caviar, azienda nota ai più per la sua stravagante operazione di rendere oro ciò che tocca, ha realizzato una sua versione di13 in oro massiccio 18 carati. Un oggetto che aumenta il valore a dismisura, portandolo a diverse migliaia di euro. Ovviamente ci si è concentrati sulle versioni ...