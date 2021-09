Io non manderei i giocatori del Napoli in coppa d’Africa. Costi quello che costi (Di venerdì 24 settembre 2021) Gridelli – Caro Guido salutiamo la capolista. Grande prestazione del Napoli che ha asfaltato la Sampdoria a Genova con lo stesso 4-0 con cui aveva asfaltato l’Udinese ad Udine. Nella prima parte della gara però abbiamo anche sofferto contro una Sampdoria aggressiva e abbiamo evitato il gol grazie a parate miracolose di Ospina. Abbiamo in particolare sofferto sulla nostra sinistra dove Mario Rui era poco supportato e veniva preso in mezzo tra più avversari. E sulle difficoltà nei primi minuti devo dirti che dobbiamo migliorare ed evitare di concedere troppo agli avversari perché squadre più attrezzate potrebbero punirci con un inizio gara in salita. Trombetti – Ma caro Cesare la Sampdoria gioca. Non ti dimenticare i risultati ottenuti per esempio contro l’Inter. La verità è che il Napoli quest’anno sa soffrire e non si disunisce come gli accadeva in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Gridelli – Caro Guido salutiamo la capolista. Grande prestazione delche ha asfaltato la Sampdoria a Genova con lo stesso 4-0 con cui aveva asfaltato l’Udinese ad Udine. Nella prima parte della gara però abbiamo anche sofferto contro una Sampdoria aggressiva e abbiamo evitato il gol grazie a parate miracolose di Ospina. Abbiamo in particolare sofferto sulla nostra sinistra dove Mario Rui era poco supportato e veniva preso in mezzo tra più avversari. E sulle difficoltà nei primi minuti devo dirti che dobbiamo migliorare ed evitare di concedere troppo agli avversari perché squadre più attrezzate potrebbero punirci con un inizio gara in salita. Trombetti – Ma caro Cesare la Sampdoria gioca. Non ti dimenticare i risultati ottenuti per esempio contro l’Inter. La verità è che ilquest’anno sa soffrire e non si disunisce come gli accadeva in ...

