“Io corro per loro” | anche Salerno aderisce all’iniziativa nazionale

FIAGOP (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica onlus) e OPEN Onlus (Associazione oncologia pediatrica e neuroblastoma) di nuovo insieme per una giusta causa. «La gioia di vivere di un bambino non viene mai meno, neanche quando è ammalato di cancro». Questa volta le due associazioni fanno proprie le parole della psicologa Sabina D'Amato, e si uniscono per una manifestazione nazionale che nella corsa corale riconosce lo stesso traguardo: accelerare la ricerca scientifica e dare la possibilità a quanti più bambini e ragazzi di guarire dal tumore. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Aieop e Coni, fa parte del "Settembre mondiale dell'oncologia pediatrica" e servirà a sostenere il bando europeo di ricerca "Fight kids cancer" attraverso i proventi delle donazioni degli iscritti.

