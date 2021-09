INVIATO CITTADINO Il poeta Paolo Ottaviani scrive al sindaco Romizi sul pericolo per i pedoni in zona San Giacomo (Di venerdì 24 settembre 2021) Il poeta Paolo Ottaviani scrive al sindaco Romizi sul pericolo per i pedoni in zona San Giacomo. Siamo in Porta Eburnea, dove esiste una pietra angolare raffigurante un pesce che spicca all'altezza ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilalsulper iinSan. Siamo in Porta Eburnea, dove esiste una pietra angolare raffigurante un pesce che spicca all'altezza ...

Advertising

ezio25696513 : @ProfDraghi Prof. Draghi le scrivo questo: adesso ogni cittadino per entrare all'inps, ag.entrate e altro deve aver… - DAELiguria : INVIATO CITTADINO Il defibrillatore tra piazza Matteotti e via Cesare Fani. Desaparecido ... - GrifoRampante : INVIATO CITTADINO Il poeta Paolo Ottaviani scrive al sindaco Romizi sul pericolo per i pedoni in zona San Giacomo - montalcinonews : Il tema del decoro urbano sta molto a cuore ai cittadini di #Montalcino. In merito all'articolo di ieri su Via dell… - GrifoRampante : INVIATO CITTADINO Resti mortali dei Della Corgna, tanto lavoro per nulla -