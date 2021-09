Intesa Stellantis Mercedes nelle batterie per veicoli elettrici (Di venerdì 24 settembre 2021) Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz hanno stretto accordi per accogliere Mercedes-Benz come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC). Dopo l’ingresso di Mercedes-Benz, i partner si impegnano ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030. La transazione è soggetta all’accordo sulla documentazione definitiva e alle consuete condizioni di chiusura incluse L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 settembre 2021), TotalEnergies e-Benz hanno stretto accordi per accogliere-Benz come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC). Dopo l’ingresso di-Benz, i partner si impegnano ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030. La transazione è soggetta all’accordo sulla documentazione definitiva e alle consuete condizioni di chiusura incluse L'articolo

