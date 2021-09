Inter, Marotta aveva acquistato un big ma poi tutto è saltato: il motivo (Di venerdì 24 settembre 2021) Il calciomercato si è chiuso da poco ma continuano a susseguirsi dei rumors sui colpi saltati in questa sessione di mercato estiva. L’ultima novità emersa riguarda il mercato dell’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi, era vicinissima all’acquisto di uno dei migliori portieri della scorsa stagione: Juan Musso. A riferire la notizia è Sky Sport. Il portiere, acquistato poi dall’Atalanta, stava per vestire la maglia dell’Inter dopo che il club lo ha inseguito per diverse stagioni. Il motivo della mancata chiusura dell’affare è legato al fatto che Musso sarebbe stato il secondo di Samir Handanovic. Il portiere argentino non sarebbe stato d’accordo a fare il vice del portiere sloveno. Di conseguenza avrebbe poi preferito trasferirsi alla Dea per svolgere il ruolo da titolare. LEGGI ANCHE: Barcellona, la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Il calciomercato si è chiuso da poco ma continuano a susseguirsi dei rumors sui colpi saltati in questa sessione di mercato estiva. L’ultima novità emersa riguarda il mercato dell’. La squadra allenata da Simone Inzaghi, era vicinissima all’acquisto di uno dei migliori portieri della scorsa stagione: Juan Musso. A riferire la notizia è Sky Sport. Il portiere,poi dall’Atalanta, stava per vestire la maglia dell’dopo che il club lo ha inseguito per diverse stagioni. Ildella mancata chiusura dell’affare è legato al fatto che Musso sarebbe stato il secondo di Samir Handanovic. Il portiere argentino non sarebbe stato d’accordo a fare il vice del portiere sloveno. Di conseguenza avrebbe poi preferito trasferirsi alla Dea per svolgere il ruolo da titolare. LEGGI ANCHE: Barcellona, la ...

