Inter, daspo per quindici tifosi dopo i disordini contro la Fiorentina (Di venerdì 24 settembre 2021) daspo per quindici tifosi dell’Inter, di durata variabile dai 3 ai 5 anni, dopo le perquisizioni nel pre partita contro la Fiorentina che hanno fatto emergere delle mazze di ferro, legno e gomma conservate nelle auto dei supporter nerazzurri, che sono stati fermati dalla polizia e denunciati. Inoltre, secondo quanto affermato dai tifosi milanesi, ci sarebbero stati degli scontri con gruppi di tifosi viola non identificati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021)perdell’, di durata variabile dai 3 ai 5 anni,le perquisizioni nel pre partitalache hanno fatto emergere delle mazze di ferro, legno e gomma conservate nelle auto dei supporter nerazzurri, che sono stati fermati dalla polizia e denunciati. Inoltre, secondo quanto affermato daimilanesi, ci sarebbero stati degli scontri con gruppi diviola non identificati. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter daspo Verona - Inter: non solo Nonis, in dieci hanno circondato e pestato un altro tifoso Dopo la denuncia e il Daspo a un tifoso 44enne per il pestaggio di Fabrizio Nonis dopo Verona - Inter , il questore della provincia di Verona Ivana Petricca, ha emanato altri sette divieti di avvicinamento a manifestazione ...

Hellas Verona - Inter: il Questore della provincia di Verona emana altri 7 D.A.SPO. ... 27 agosto 2021, in occasione della partita di calcio HELLAS VERONA - INTER disputatosi presso lo ... della provincia di Verona si aggiungono all'ulteriore DASPO precedentemente emesso dalla medesima ...

Altri 7 D.A.SPO per i fatti avvenuti dopo Verona-Inter Il Questore, dott.ssa Ivana Petricca, ha emanato 7 D.A.SPO., di cui 5 della durata di 1 anno e 2 della durata di 5 anni – questi ultimi con l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di firma di analoga du ...

