Inter, da San Siro pochi ricavi: distanza enorme con le big d'Europa. Serve il nuovo stadio (Di venerdì 24 settembre 2021) Crescita economica dell'Inter frenata dai pochi ricavi derivanti dall'attuale San Siro Un approfondimento sul tema stadi da parte della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, evidenzia come la crescita economica dell'Inter (e del Milan) sia frenata dai pochi ricavi da stadio dell'attuale San Siro. Abissale è la differenza con le big europee: per le due società meneghine è ora di spingere sul tema nuovo stadio. "Il nuovo stadio di San Siro, se e quando vedrà la luce, potrà assicurare a Inter e Milan 80 milioni di ricavi in più all'anno. A testa. È quanto si aspettano i due club dal progetto da 1,2 miliardi del ...

