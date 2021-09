Inter, Calhanoglu: «Qui per affrontare nuove sfide. Esultanza derby? Farò come sempre…» (Di venerdì 24 settembre 2021) Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato in vista del derby contro il Milan, sua ex squadra Hakan Calhanoglu si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito le parole del centrocampista dell’Inter. PASSATO – «Al Milan ho trascorso quattro anni buoni, là ho molti amici. Ci sono stati anche momenti difficili, ma le ultime due stagioni sono state migliori. L’Inter è una bella squadra: ho scelto di venire qui perché mi piace affrontare nuove sfide». TRADIMENTO – «Ho incontrato tanti tifosi del Milan quando esco per andare a mangiare con la mia famiglia. Mi chiedono foto e mi vogliono bene, non ho avuto problemi con nessuno al Milan». derby – «A Milano il derby è tutta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il centrocampista dell’Hakanha parlato in vista delcontro il Milan, sua ex squadra Hakansi è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito le parole del centrocampista dell’. PASSATO – «Al Milan ho trascorso quattro anni buoni, là ho molti amici. Ci sono stati anche momenti difficili, ma le ultime due stagioni sono state migliori. L’è una bella squadra: ho scelto di venire qui perché mi piace». TRADIMENTO – «Ho incontrato tanti tifosi del Milan quando esco per andare a mangiare con la mia famiglia. Mi chiedono foto e mi vogliono bene, non ho avuto problemi con nessuno al Milan».– «A Milano ilè tutta ...

