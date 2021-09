Inter, buone notizie da Correa: l’argentino si allena in gruppo (Di venerdì 24 settembre 2021) Inter, Correa si allena in gruppo e vede l’Atalanta. Inzaghi potrebbe convocarlo per la gara di domani contro la Dea Simone Inzaghi azzarda un sorriso pensando a Joaquin Correa. L’attaccante dell’Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi si è allenato con il resto del gruppo ed una sua convocazione per la partita di domani contro l’Atalanta sembra sempre più probabile, visto che le indicazioni di oggi lasciano vibrazioni positive. Cauto ottimismo in chiave convocazione, Inzaghi potrebbe riabbracciare il Tucu dopo l’infortunio rimediato al bacino sabato scorso contro il Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021)siine vede l’Atalanta. Inzaghi potrebbe convocarlo per la gara di domani contro la Dea Simone Inzaghi azzarda un sorriso pensando a Joaquin. L’attaccante dell’, secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi si èto con il resto deled una sua convocazione per la partita di domani contro l’Atalanta sembra sempre più probabile, visto che le indicazioni di oggi lasciano vibrazioni positive. Cauto ottimismo in chiave convocazione, Inzaghi potrebbe riabbracciare il Tucu dopo l’infortunio rimediato al bacino sabato scorso contro il Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

