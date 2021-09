Insulti razzisti al portiere del Milan Maignan | il tifoso juventino | “Ho sbagliato e mi sono comportato da idiota Avevo bevuto troppo”

Advertising

romeoagresti : ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a… - capuanogio : La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento… - Open_gol : Il tifoso autore degli insulti al portiere milanista è stato denunciato. Nel suo Juventus club non potrà più metter… - achene_paolo : RT @LaVeritaWeb: Etichettare chiunque dissenta ha lo stesso intento offensivo degli insulti razzisti e xenofobi. Eppure nessuno s'indigna.… - IlGiannon : RT @stevevicrn: identificato il tifoso juve che ha urlato insulti razzisti a Maignan, è pure un sindacalista, iscritto allo Juve club “Gaet… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti razzisti

La Stampa

In questa edizione: - Psg: Messi rischia di saltare il City -a Maignan, il tifoso si giustifica - Mourinho pensa al sostituto di Pellegrini per il Derby - Il Pallone Racconta - Napoli scatenato, ora Lazio - Roma. red SponsorIl tifoso della Juventus che allo Stadium si era reso protagonista dia Mike Maignan durante il match contro il Milan ha parlato alla Voce di Rovigo: ' Ho sbagliato, mi sono comportato da idiota ma ho bevuto troppa birra. Ero fuori di me . Sono stato un ...E' stato identificato dalla Digos di Torino il tifoso della Juventus che domenica sera, durante il riscaldamento all'Allianz Stadium prima della partita col Milan, aveva insultato ...Ma a lasciare senza parole, è il fatto che l’uomo è un sindacalista della Cisl, rappresentante di fabbrica. Ma bisogna essere più numerosi e uniti in questa battaglia per la società che va oltre il ca ...