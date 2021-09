Insulti a Maignan | il tifoso denunciato | «Troppa birra»

Advertising

Non ha avuto scampo il tifoso juventino che domenica scorsa, nel prepartita di Juve - Milan, ha rivoltorazzisti al portiere rossonero. Si tratta di un operaio di Rovigo, identificato ...Commenta per primo Identificato dalla Digos di Torino , il tifoso della Juventus , che si è reso protagonista di ignobilirazzisti a Mike, portiere del Milan , ha parlato alla Voce di Rovigo . Queste le parole di Davide Gabrielli , espulso dallo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro al quale era ...Non ci è voluto molto per identificarlo, del resto ci aveva pensato lui stesso a postare sui social i video degli insulti a Mike Maignan prima di Juventus-Milan e a chiarire in prima persona di essern ...Ha fatto molto discutere il filmato diventato virale sul web nel quale si vede un tifoso insultare pesantemente anche a sfondo razzista il portiere del Milan Mike Maignan in occasione della sfida di c ...