Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #instagram lancia nuova funzione 'cerca su mappa': cos'è e a cosa serve - leggoit : #instagram lancia nuova funzione 'cerca su mappa': cos'è e a cosa serve - ParetoBiblio : RT @24infodata: Instagram lancia la funzione “cerca sulla mappa”. A cosa serve? #mapping - lithops : RT @LocalStrategyIT: Instagram lancia le ricerche locali di luoghi e attività intorno a sé tramite la funzione Map Search. Scopri tutti i… - giuliog : RT @lucatremolada: Instagram lancia la funzione “cerca sulla mappa”. A cosa serve? #mapping -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram lancia

Non più solamente Google o Tripadvisor per cercare ristoranti, bar o siti di interesse turistico. Anchesinel mondo digitale delle mappe , implementando l'app di una nuova funzione 'cerca sulla mappa' che permette di trovare le attività commerciali o turistiche più popolari in base al ...Star su TikTok Nonno Severino è una vera star, a 92 anni, con 620 mila follower e 9 milioni di mi piace su TikTok e 86mila follower su. A dimostrazione, secondo FederAnziani, che i social ...La linea di prodotti di bellezza pensata per i più piccoli e che ha già un suo profilo Instagram sarà lanciata sul mercato il 28 settembre. Comprende ...Non più solamente Google o Tripadvisor per cercare ristoranti, bar o siti di interesse turistico. Anche Instagram si lancia nel mondo digitale delle mappe, implementando l'app di ...