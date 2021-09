Innovation Village Award 2021 | selezionati i 14 progetti finalisti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Dalla prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura al cestino che riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all’interno del contenitore corretto, passando per una finestra in legno a basso impatto ambientale. E ancora: l’intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, duetutti al femminile: uno per la valorizzazione delle polveri di marmo, l’altro di una cooperativa che produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli: sono tra i 14di...