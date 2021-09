Innistrad: Caccia di Mezzanotte, il nuovo set di carte Magic è ora disponibile in formato cartaceo (Di venerdì 24 settembre 2021) Il nuovo set di carte Magic, Innistrad: Caccia di Mezzanotte, precedentemente uscito su MTG Arena per PC e dispositivi mobili, è ora disponibile anche in formato cartaceo. Wizards of the Coast ha ufficialmente annunciato che oggi, Venerdì 24 Settembre 2021, Innistrad: Caccia di Mezzanotte, l'ultimo set di carte rilasciato da Magic: The Gathering, è ufficialmente disponibile in formato cartaceo in tutti i negozi specializzati. Innistrad: Caccia di Mezzanotte riporta i fan sull'amato piano di Innistrad, ma questa volta l'invito per i ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilset didi, precedentemente uscito su MTG Arena per PC e dispositivi mobili, è oraanche in. Wizards of the Coast ha ufficialmente annunciato che oggi, Venerdì 24 Settembre 2021,di, l'ultimo set dirilasciato da: The Gathering, è ufficialmenteinin tutti i negozi specializzati.diriporta i fan sull'amato piano di, ma questa volta l'invito per i ...

