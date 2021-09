Infrastrutture sostenibili | Gorno Tempini CDP | “Cruciale il ruolo della cooperazione”

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – “CDP contribuisce in modo concreto alla creazione didi qualità e, perché crediamo chemigliori contribuiranno alla ripresa economica stabile e duratura e per raggiungere il target di crescita del 6% quest’anno”. E’ quanto affermato da Giovanni, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti nell’intervento di aperturaD20-LTIC High-Level International Conference. Il Presidente del CDP ha ricordato che servonoin grado di proiettarci nel futuro, di realizzare la transizione energetica e gli obiettivicarbon neutrality, al centro dell’agenda politica di molti paesi. A questo proposito ha citato le stimebanca mondiale, secondo cui ogni ...

...di valorizzazione del gas e delle fonti di energia pulita per fornire soluzionia basse ... di ridurre notevolmente gli investimenti nellemarittime dedicate ad accogliere ...A questo proposito ha citato le stime della banca mondiale, secondo cui ogni dollaro investito ingenera 4 dollari di beneficio per l'economia. Gorno Tempini ha voluto ...(Teleborsa) - "CDP contribuisce in modo concreto alla creazione di infrastrutture di qualità e sostenibili, perché crediamo che infrastrutture migliori contribuiranno alla ripresa economica ...Frigento – Sulla piattaforma digitale nazionale è stata autorizzata un’Agorà con tema “La stazione Hirpinia lungo la ferrovia Napoli-Bari: un’infrastruttura sostenibile per lo sviluppo delle aree inte ...