Infrastrutture sostenibili | Club investitori lungo temine impegnato a sostenere investimenti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Rilanciare la collaborazione pubblico-privato per dare un forte impulso agliin, di qualità e digitali con l’obiettivo di rafforzare la ripresa post-Covid, già in atto, guardando alle sfide ambientali del futuro. Questo il messaggio lanciato al termine della due giorni di lavori del D20 Long-Term Investors(D20-LTIC), ilinternazionale formato dadiperiodo, riunitosi a Roma. Ilè stato creato nel 2009 da Banca Europea per gli(BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Caisse des dépôts et consignations (CDC–Francia) e Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW–Germania) e riunisceistituzionali di ...