Infortunio Florenzi: il terzino salta lo Spezia. Le ultime (Di venerdì 24 settembre 2021) Si ferma Alessandro Florenzi. L’esterno di Stefano Pioli non ci sarà nel match contro lo Spezia. Le sue condizioni Non sarà della partita Alessandro Florenzi, costretto a saltare il match di domani tra Milan e Spezia. L’esterno ex Roma, Valencia e PSG si ferma per un problema fisico e non sarà convocato per la gara contro i liguri. Altra scelta obbligata, quindi, per Stefano Pioli, che, come riportato da Sky Sport, dovrà rinunciare all’esterno italiano, campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Si ferma Alessandro. L’esterno di Stefano Pioli non ci sarà nel match contro lo. Le sue condizioni Non sarà della partita Alessandro, costretto are il match di domani tra Milan e. L’esterno ex Roma, Valencia e PSG si ferma per un problema fisico e non sarà convocato per la gara contro i liguri. Altra scelta obbligata, quindi, per Stefano Pioli, che, come riportato da Sky Sport, dovrà rinunciare all’esterno italiano, campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Milan, infortunio per Florenzi: contro lo Spezia non sarà convocato. Le news - Alemilanista86 : Quindi recuperiamo Calabria e Giroud perdiamo Florenzi trauma contusivo. Pioli ha voluto sottolineare come solo un… - SkySport : Milan, infortunio per Florenzi: contro lo Spezia non sarà convocato. Le news #SkySport #Milan #Florenzi - YBah96 : RT @AscioneMauri: Florenzi rotto..... Nuovo infortunio - sportli26181512 : Milan, infortunio per Florenzi: contro lo Spezia non sarà convocato. Le news: L'esterno rossonero ha accusato un pr… -