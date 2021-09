Incidente per Elettra Lamborghini: “Fa un male bestia”. Cos’è successo (Di venerdì 24 settembre 2021) Incidente per Elettra Lamborghini che ha subito una ferita al suo lato B. Andiamo a vedere Cos’è successo alla cantante. Torna a far parlare di sè Elettra Lamborghini, ma stavolta non per la sua musica o per qualche notizia di cronaca. Infatti la cantante è stata vittima di un simpatico Incidente con un cagnolino. Amante L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021)perche ha subito una ferita al suo lato B. Andiamo a vederealla cantante. Torna a far parlare di sè, ma stavolta non per la sua musica o per qualche notizia di cronaca. Infatti la cantante è stata vittima di un simpaticocon un cagnolino. Amante L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Incidente con la sua Ferrari per Arthur: è illeso ? - marcodimaio : Sconvolti per la notizia della morte del figlio 17enne in un incidente stradale a Roma, esprimiamo totale vicinanza… - astralmobilita : ???? #ViaAnagnina code per #incidente altezza #Raccordo ? #Roma ?si transita su carreggiata ridotta ??coinvolti 6… - emergenzavvf : Finisce in una scarpata dopo un incidente stradale, salvato un anziano a San Sostene (CZ): scesi con corde per 25 m… - AldoModica : RT @BoriManuela: Leggendo i bollettini Covid di ieri dell’Emilia Romagna,risultava morto per Covid un ragazzo di 36 anni,ma approfondendo s… -