In Friuli Venezia Giulia 84 nuovi casi di coronavirus: il bollettino

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia In Friuli Venezia Giulia 84 nuovi casi di coronavirus: il bollettino Il bollettino coronavirus in Fvg. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi (tra cui 4 richiedenti asilo/migranti) con una percentuale di positività dell'1,96%. Sono inoltre 4.609 i test ...

Psr, la Regione può liberare risorse aggiuntive Con una delibera di Giunta, l'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha preso atto oggi della Versione 11 del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014 - 2020 del Friuli Venezia Giulia, che è stato adeguato a seguito dell'approvazione, da parte ...

Russia-Italia, interscambi in crescita per il Friuli Venezia Giulia - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Famiglia: approvato ddl, fondamentale per contrastare calo demografico demografico: si tratta di una sfida che la Regione Friuli Venezia Giulia si assume nella consapevolezza del valore della famiglia in qualsiasi società, lungo tutto l'arco della vita. È in sintesi il c ...

Latitante Cosentino arrestato in Albania, deve scontare 13 anni Trieste - È originario di Cosenza, viveva in Friuli Venezia Giulia, ma è stato rintracciato in Albania e deve espiare 13 anni di reclusione per diversi reati tra i quali bancarotta fraudolenta, truffa ...

