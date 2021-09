In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Settembre: Così destra e sinistra han favorito la mafia (Di sabato 25 settembre 2021) Stato-mafia “Trattativa senza reato”. Ecco cosa non torna Per i quotidiani l’inchiesta di Palermo è stata una “boiata”. Ma la sentenza di ieri ha confermato quei rapporti tra ex Ros e boss. Nel caso degli agenti però non è un delitto, lo è solo per i mafiosi. Tutti i dubbi di Giuseppe Pipitone Il “Fatto” sussiste di Marco Travaglio I nove decimi dei giornali e dei tg raccontano la sentenza d’appello sulla Trattativa senz’avere la più pallida idea di cosa dica. Infatti le fanno dire che la trattativa Stato-mafia non è mai esistita. Magari: almeno si spiegherebbero le assoluzioni dei tre carabinieri del Ros e di Dell’Utri. Invece non è Così: infatti sono stati Il progetto “Draghi per sempre” spacca dem e Lega: Letta e Conte ulivisti L’incoronazione del premier da Confindustria smaschera il disegno delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Stato-“Trattativa senza reato”. Ecco cosa non torna Per i quotidiani l’inchiesta di Palermo è stata una “boiata”. Ma la sentenza di ieri ha confermato quei rapporti tra ex Ros e boss. Nel caso degli agenti però non è un delitto, lo è solo per i mafiosi. Tutti i dubbi di Giuseppe Pipitone Il “” sussiste di Marco Travaglio I nove decimi dei giornali e dei tg raccontano la sentenza d’appello sulla Trattativa senz’avere la più pallida idea di cosa dica. Infatti le fanno dire che la trattativa Stato-non è mai esistita. Magari: almeno si spiegherebbero le assoluzioni dei tre carabinieri del Ros e di Dell’Utri. Invece non è: infatti sono stati Il progetto “Draghi per sempre” spacca dem e Lega: Letta e Conte ulivisti L’incoronazione del premier da Confindustria smaschera il disegno delle ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Settembre: Trattare con la mafia si può, con lo Stato no - fattoquotidiano : Salvini non vota la fiducia sul green pass e perde il social media manager Luca Morisi l' ideatore della “Bestia” - christianrocca : C’è un nuovo giornale, Greenkiesta Paper - speciale idrogeno, in edicola a Milano e Roma da domani e da oggi qui su… - Linkiesta : ?? In edicola a Milano e Roma dal 25 settembre, e ordinabile sul sito de #Linkiesta, un numero speciale di… - pansopher1 : RT @ilvenerdi: Sul Venerdì @viola_ardone presenta in anteprima il suo nuovo romanzo 'Oliva Denaro' che esce il 28 settembre per @Einaudied… -