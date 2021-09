Impiccato a un albero Trovato il corpo di Giacomo Sartori

(Di venerdì 24 settembre 2021)era scomparso il 17 settembre da Milano. La sua auto è stata ritrovata nelle campagne del pavese: forse si è precipitato lì per seguire i ladri che gli avevano rubato lo zaino in un'enoteca

Ipotesi suicidio Sartori eraa un: l'agghiacciante scoperta nella zona di Casorate Primo , a pochissima distanza dal luogo in cui era parcheggiata l'auto , in un punto dove gioved si ...Giacomo Sartori è stato trovato morto . Eraa un. L'agghiacciante scoperta venerdì mattina nella zona di Casorate Primo, a pochissima distanza dal luogo in cui era parcheggiata l'auto , in un punto dove giovedì si era svolta la ...Giacomo Sartori, trovato senza vita il corpo del giovane informatico. Gli inquirenti indagano sul ritrovamento e le cause della morte ...Sono drammatiche le notizie che arrivano da Pavia: il cadavere di Giacomo Sartori è stato ritrovato questa mattina a una settimana dalla scomparsa ...