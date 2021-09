Immagini Infernali: Dante nella storia del Cinema, al via le proiezioni al Cinema Arsenale di Pisa (Di venerdì 24 settembre 2021) Fino a Dicembre, ogni martedì al Cineclub Arsenale di Pisa un evento Cinematografico ad ingresso gratuito dedicato al Sommo Poeta. In occasione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Cineclub Arsenale di Pisa realizza tra Settembre e Dicembre la rassegna Cinematografica Immagini Infernali: Dante nella storia del Cinema, un progetto che rimette al centro del dibattito culturale la figura di Dante Alighieri, partendo dalle origini della settima arte per arrivare al Cinema contemporaneo. Il progetto prevede tutti i martedì un evento ad ingresso gratuito ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) Fino a Dicembre, ogni martedì al Cineclubdiun eventotografico ad ingresso gratuito dedicato al Sommo Poeta. In occasione del 700° anniversario dalla morte diAlighieri, il Cineclubdirealizza tra Settembre e Dicembre la rassegnatograficadel, un progetto che rimette al centro del dibattito culturale la figura diAlighieri, partendo dalle origini della settima arte per arrivare alcontemporaneo. Il progetto prevede tutti i martedì un evento ad ingresso gratuito ...

