Ilary Blasi, l’accusa è gravissima: “Tutto pilotato”, ecco perché (Di venerdì 24 settembre 2021) Polemiche per Star in the star di Ilary Blasi su Canale 5: in molti contestano l’eliminazione: “Tutto pilotato” Ilary Blasi (screen)Star in the star era stato già criticato molto dopo la prima puntata, andata in onda giovedì 16 settembre. Ora i commenti negativi nei confronti del nuovo format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi dopo la seconda puntata, sono ancora più duri. A dire il vero ciò che principalmente non è piaciuto è proprio che a quanto pare non si tratti di un nuovo format. Dieci personaggi dello spettacolo imitano nomi illustri della musica: una gara che fa troppo ricordare due grandi programmi di successo della Rai, Tale e quale show (in onda questa sera su RaiUno, condotto da Paolo Conti) e Il cantante mascherano, che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021) Polemiche per Star in the star disu Canale 5: in molti contestano l’eliminazione: “(screen)Star in the star era stato già criticato molto dopo la prima puntata, andata in onda giovedì 16 settembre. Ora i commenti negativi nei confronti del nuovo format di Canale 5 condotto dadopo la seconda puntata, sono ancora più duri. A dire il vero ciò che principalmente non è piaciuto è proprio che a quanto pare non si tratti di un nuovo format. Dieci personaggi dello spettacolo imitano nomi illustri della musica: una gara che fa troppo ricordare due grandi programmi di successo della Rai, Tale e quale show (in onda questa sera su RaiUno, condotto da Paolo Conti) e Il cantante mascherano, che ...

Advertising

benini_info : @stanza755 @MasterAb88 @VigilanzaT Il vero flop è quello di Ilary Blasi... - infoitcultura : Ilary Blasi, risveglio da incubo: è successo di nuovo - infoitcultura : Star in the Star, ascolti seconda puntata: Ilary Blasi rischia di chiudere in anticipo, l'indiscrezione - LadyNews_ : Flop di ascolti per #StarintheStar di #IlaryBlasi: programma verso la chiusura immediata - Kalo9603 : Conduce Conduce Ilary Alfonso Blasi Signorini #GFVIP -