Ilaria D' Alessio | figlia di Gigi parla del nuovo fratellino | Mi vengono i brividi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 settembre 2021)D', la secondadiD'nata dal matrimonio con Carmela Barbato, ha rilasciato molte dichiarazioni in merito alla nuova paternità del cantautore napoletano e sulla sua giovanissima compagna Denise Esposito. Non ha mancato dire del rapporto avuto per molti anni con l'ex compagna di, Anna Tatangelo. All'interno di un'intervista, in cui aè stato chiesto cosa pensasse dell'arrivo del(il quinto figlio diD') ha risposto senza esitare: "Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostronella nostra grandissima famiglia allargata. Per me è un altro fratello e odio le ...