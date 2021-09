Il tumore la seno è il più diffuso tra la popolazione femminile: la ricerca è la chiave per sconfiggerlo. Shopping4good l'iniziativa benefica di Qvc per Fondazione Umberto Veronesi (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 17 le borse di studio per la ricerca scientifica e cura del tumore al seno, utero e ovaio che Fondazione Umberto Veronesi è riuscita a finanziare negli ultimi sei anni grazie alla collaborazione con la piattaforma multimediale per lo shopping, Qvc. Si chiama Shopping4good il programma di shopping sviluppato da Qvc: per tutto il mese l’azienda di ottobre sarà al fianco di “Pink is good”, progetto di Fondazione Umberto Veronesi che supporta la ricerca e la sensibilizzazione sulla lotta ai tumori tipicamente femminili, con l’obiettivo di finanziare altre tre borse di studio. Leggi anche › Il vaccino è sicuro per chi fa terapia ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 17 le borse di studio per lascientifica e cura delal, utero e ovaio cheè riuscita a finanziare negli ultimi sei anni grazie alla collaborazione con la piattaforma multimediale per lo shopping, Qvc. Si chiamail programma di shopping sviluppato da Qvc: per tutto il mese l’azienda di ottobre sarà al fianco di “Pink is good”, progetto diche supporta lae la sensibilizzazione sulla lotta ai tumori tipicamente femminili, con l’obiettivo di finanziare altre tre borse di studio. Leggi anche › Il vaccino è sicuro per chi fa terapia ...

