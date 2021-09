Il tifoso juventino dei cori razzisti a Maignan: «Sono stato un idiota. Avevo bevuto troppa birra» (Di venerdì 24 settembre 2021) Ieri è stato identificato e denunciato il tifoso juventino responsabile dei cori razzisti indirizzati a Maignan durante il riscaldamento di Juventus-Milan. E’ un operaio di Verona, sindacalista. Si chiama Davide Gabrielli ed ha 40 anni, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. E’ stato identificato grazie ai social, perché, spiega la rosea, “lo stesso tifoso su alcuni canali Telegram ha postato il video degli insulti, confermando di esserne l’autore e rivendicandolo con un “Missione compiuta””. Poi, dopo aver scoperto che il video aveva indignato tanti, ha cancellato post, commenti e profili. Ieri Gabrielli è stato intervistato da “La Voce di Rovigo”: «Mi Sono comportato da ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Ieri èidentificato e denunciato ilresponsabile deiindirizzati adurante il riscaldamento di Juventus-Milan. E’ un operaio di Verona, sindacalista. Si chiama Davide Gabrielli ed ha 40 anni, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. E’identificato grazie ai social, perché, spiega la rosea, “lo stessosu alcuni canali Telegram ha poil video degli insulti, confermando di esserne l’autore e rivendicandolo con un “Missione compiuta””. Poi, dopo aver scoperto che il video aveva indignato tanti, ha cancellato post, commenti e profili. Ieri Gabrielli èintervida “La Voce di Rovigo”: «Micomportato da ...

fattoquotidiano : Identificato il tifoso juventino che ha urlato insulti razzisti al portiere del Milan Maignan: è un operaio e sinda… - napolista : Il tifoso juventino dei cori razzisti a Maignan: «Sono stato un idiota. Avevo bevuto troppa birra» A “La Voce di R… - g_play84 : @SCUtweet per me può fare il cazzo che vuole fuori dallo stadium per espiare... ma dentro non deve metterci più pie… - MilanLiveIT : Frasi razziste a #Maignan Arriva il 'mea culpa' del tifoso juventino ?? - AndreaInterNews : Poi dopo magari parliamo anche del tifoso juventino che ha aggredito verbalmente Maignan. -