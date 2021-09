Il terrorismo islamico torna prepotente in Europa

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 settembre 2021) Germania: Sventato attacco alla sinagoga Hagen. Arrestate 4 persone, tra loro un sedicenne siriano. Un sedicenne siriano è stato arrestato insieme a due suoi i due fratelli e al padre nella città di Hagen (Land del Nordreno-Vestfalia), al termine di un'operazione di Polizia che ha impedito un attacco terroristico alla sinagoga dove si tenevano le cerimonie per la festa ebraica di Yom Kippur. Il sedicenne che aveva deciso di immolarsi nell'attacco, si era radicalizzato sul web dopo essere entrato in contatto con un jihadista dal quale aveva ricevuto le istruzioni per fabbricare una "bomba sporca". Secondo quanto dichiarato dalle autorità i servizi segreti tedeschi hanno potuto sventare l'attentato grazie alle informazioni ricevute da un servizio segreto di un Paese terzo. Pakistan: Minoranze religiose ancora sotto attacco. Stavolta i bersagli si trovavano nella chiesa pentecostale ...