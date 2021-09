“Il taglio delle mani è necessario”: le parole terrificanti del capo dei Talebani. Ripartono le esecuzioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Se qualcuno si fosse illuso che i Talebani fossero diventati buoni, gentili e rispettosi a questo punto dovranno ricredersi, soprattutto dopo le terrificanti parole del mullah Noorudin Turabi. Infatti – secondo uno dei fondatori del movimento estremista islamico ora nuovamente al governo in Afghanistan – il gruppo riprenderà con le esecuzioni e le amputazioni delle mani. Leggi anche -> Talebani in pedalò: l’ultima bizzarria degli estremisti afghani al Governo Il mullah si è dichiarato diverse volte contrario all’indignazione circa le esecuzioni pubbliche che avvenivano alla presenza della folla allo stadio. Turabi ha messo in chiaro il fatto che “tutti hanno criticato le nostre punizioni allo stadio, ma noi non abbiamo mai detto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 settembre 2021) Se qualcuno si fosse illuso che ifossero diventati buoni, gentili e rispettosi a questo punto dovranno ricredersi, soprattutto dopo ledel mullah Noorudin Turabi. Infatti – secondo uno dei fondatori del movimento estremista islamico ora nuovamente al governo in Afghanistan – il gruppo riprenderà con lee le amputazioni. Leggi anche ->in pedalò: l’ultima bizzarria degli estremisti afghani al Governo Il mullah si è dichiarato diverse volte contrario all’indignazione circa lepubbliche che avvenivano alla presenza della folla allo stadio. Turabi ha messo in chiaro il fatto che “tutti hanno criticato le nostre punizioni allo stadio, ma noi non abbiamo mai detto ...

