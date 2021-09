Il ritorno alle origini di Coez si intitola «Wu-Tang» (Di venerdì 24 settembre 2021) ritorno alle origini di Coez? Sì, no, forse. È presto per dirlo, ma è pur vero che Wu-Tang, singolo che il cantautore ha pubblicato per Carosello Record il 23 settembre, potrebbe essere un indizio sostanzioso del nuovo album. Si tratta, infatti, di un pezzo decisamente rap e chi conosce bene Coez, sa bene che quella è la dimensione artistica da cui è partito. Per i più, invece, è il cantautore che nel 2019 ha pubblicato È sempre bello, la cui title track è stata certificata con cinque dischi di platino ed è stata il singolo italiano più ascoltato su Spotify Italia quell’anno. Era il quinto album solista di Coez, che nel 2007 aveva fondato il collettivo Brokenspeakers, uno dei più importanti della scena rap capitolina negli anni Duemila. Due anni dopo È sempre bello, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 settembre 2021)di? Sì, no, forse. È presto per dirlo, ma è pur vero che Wu-, singolo che il cantautore ha pubblicato per Carosello Record il 23 settembre, potrebbe essere un indizio sostanzioso del nuovo album. Si tratta, infatti, di un pezzo decisamente rap e chi conosce bene, sa bene che quella è la dimensione artistica da cui è partito. Per i più, invece, è il cantautore che nel 2019 ha pubblicato È sempre bello, la cui title track è stata certificata con cinque dischi di platino ed è stata il singolo italiano più ascoltato su Spotify Italia quell’anno. Era il quinto album solista di, che nel 2007 aveva fondato il collettivo Brokenspeakers, uno dei più importanti della scena rap capitolina negli anni Duemila. Due anni dopo È sempre bello, ...

