Il ritmo della seduzione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) Se è vero che non c’è felicità senza amore, è innegabile che la, ossia la conquista di un amore, sia un passaggio cruciale che conduce alla felicità. Per sedurre bisogna sempre dare il “meglio” di sé. La sfida diventa così anche un modo di applicare un “filtro” positivo su noi stessi, un modo per ri-conoscere e valorizzare alcune qualità a volte nascoste, smarrite, se non proprio dimenticate. In questo esercizio si rivela assai utile anche la memoria: raccontarci a qualcuno che ancora non ci conosce, scegliendo quelle parti di noi,nostra vita,nostra personalità che sono appannate dall’abitudine e dalla routine e che rispolveriamo per ottenere l’attenzione e il riconoscimento. È un po’ come osservare vecchie foto in cui eravamo più belli o più giovani e in fondo pensare che siamo pur sempre noi. Allo stesso ...