Il regista di La7 Massimo Manni trovato morto in casa. Si indaga per omicidio (Di venerdì 24 settembre 2021) Massimo Manni Il pm ha disposto l’autopsia. Solo così si potranno accertare le cause della morte del regista televisivo di La7 Massimo Manni, trovato morto nella sua casa di Roma vicino a delle tracce di sangue. Il corpo senza vita del 61enne è stato scoperto ieri, 23 settembre, intorno alle 19.30; a dare l’allarme è stata la sorella, insospettita dal fatto che il congiunto non si fosse presentato ad un appuntamento né rispondesse al telefono. Al momento, le autorità indagano per omicidio, anche se i familiari pensano ad un malore. Secondo quanto si apprende, l’appartamento dell’uomo appariva in disordine al momento del tragico rinvenimento. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, la porta di ingresso era ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021)Il pm ha disposto l’autopsia. Solo così si potranno accertare le cause della morte deltelevisivo di La7nella suadi Roma vicino a delle tracce di sangue. Il corpo senza vita del 61enne è stato scoperto ieri, 23 settembre, intorno alle 19.30; a dare l’allarme è stata la sorella, insospettita dal fatto che il congiunto non si fosse presentato ad un appuntamento né rispondesse al telefono. Al momento, le autoritàno per, anche se i familiari pensano ad un malore. Secondo quanto si apprende, l’appartamento dell’uomo appariva in disordine al momento del tragico rinvenimento. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, la porta di ingresso era ...

