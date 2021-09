Advertising

LiaQuartapelle : Ecco il Parlamento tunisino sbarrato e presidiato dall’esercito, dal 25 luglio. Ieri il presidente della Repubblica… - g_valenza : Il presidente tunisino elimina ogni forma di garanzia democratica - Brizioful : RT @LiaQuartapelle: Ecco il Parlamento tunisino sbarrato e presidiato dall’esercito, dal 25 luglio. Ieri il presidente della Repubblica ha… - etiamomnes : RT @LiaQuartapelle: Ecco il Parlamento tunisino sbarrato e presidiato dall’esercito, dal 25 luglio. Ieri il presidente della Repubblica ha… - licia__ : RT @LiaQuartapelle: Ecco il Parlamento tunisino sbarrato e presidiato dall’esercito, dal 25 luglio. Ieri il presidente della Repubblica ha… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente tunisino

A luglio, quando aveva sospeso la costituzione e assunto pieni poteri per un mese, ilKais Saied aveva risposto a chi parlava di colpo di stato citando una frase celebre del generale de Gaulle: "Non è a quest'età che comincerò una carriera di dittatore". Quasi due ......ha partecipato al complotto "con i soldi sporchi del popolo", di aver ricevuto minacce in carcere a Como: "Hanno cercato di avvelenarmi, ma l'ho scoperto subito". E quando lalo ...Cancellando il ruolo del parlamento, del governo e della corte costituzionale, Saied rischia di spingere verso la radicalizzazione i suoi avversari. Leggi ...Un testo breve e conciso che determina il futuro della Tunisia e sembra inaugurare, di fatto, un ritorno al passato. Il vicesegretario del sindacato nazionale tunisino Ugtt, Anouar Ben Kassour, si è d ...