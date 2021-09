Il Politecnico di Milano primo ateneo italiano per trovare lavoro (Di venerdì 24 settembre 2021) L’università di Bologna è tra i Migliori 100 atenei al mondo per la capacità di favorire occupazione e successo professionale dei propri laureati: a segnalarlo è la stessa Alma mater, riportando i risultati della nuova edizione del qs graduate employability rankings, che misura i risultati in termini di occupabilità ottenuti dalle università di tutto il pianeta.L’Alma mater “si classifica alla posizione numero 97 a livello mondiale su un totale di 550 atenei inseriti nel ranking, in aumento rispetto ai 499 del 2020?, viene spiegato nella nota. Tra le università dell’Unione europea, invece, Bologna ”è al 13esimo posto, mentre è seconda in Italia, dietro al Politecnico di Milano”, riferisce sempre l’Alma mater. Tra i cinque indicatori che compongono la classifica, “spicca in particolare il 14esimo posto al mondo (in salita di quattro posizioni rispetto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) L’università di Bologna è tra i Migliori 100 atenei al mondo per la capacità di favorire occupazione e successo professionale dei propri laureati: a segnalarlo è la stessa Alma mater, riportando i risultati della nuova edizione del qs graduate employability rankings, che misura i risultati in termini di occupabilità ottenuti dalle università di tutto il pianeta.L’Alma mater “si classifica alla posizione numero 97 a livello mondiale su un totale di 550 atenei inseriti nel ranking, in aumento rispetto ai 499 del 2020?, viene spiegato nella nota. Tra le università dell’Unione europea, invece, Bologna ”è al 13esimo posto, mentre è seconda in Italia, dietro aldi”, riferisce sempre l’Alma mater. Tra i cinque indicatori che compongono la classifica, “spicca in particolare il 14esimo posto al mondo (in salita di quattro posizioni rispetto ...

