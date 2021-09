Il padre dei fratelli Bianchi e l’aggressione al cameraman de La Vita in diretta: tre giorni di prognosi (Di venerdì 24 settembre 2021) Il padre di Marco e Gabriele Bianchi, principali imputati nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha aggredito la troupe de La Vita in diretta. Ruggero Bianchi, già indagato insieme alla moglie con l’accusa di aver percepito il Reddito di cittadinanza senza averne diritto, si è scagliato contro un operatore, che ha dovuto poi fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone, dove i medici gli hanno dato tre giorni di prognosi. La troupe, che subito dopo i fatti non ha avvertito le forze dell’ordine non ha presentato una denuncia, ha ricevuto solidarietà dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, dal Cdr Direzione editoriale offerta informativa Rai e dall’esecutivo Usigrai. September 23, 2021 «Oltre ad esprimere la ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildi Marco e Gabriele, principali imputati nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha aggredito la troupe de Lain. Ruggero, già indagato insieme alla moglie con l’accusa di aver percepito il Reddito di cittadinanza senza averne diritto, si è scagliato contro un operatore, che ha dovuto poi fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone, dove i medici gli hanno dato tredi. La troupe, che subito dopo i fatti non ha avvertito le forze dell’ordine non ha presentato una denuncia, ha ricevuto solidarietà dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, dal Cdr Direzione editoriale offerta informativa Rai e dall’esecutivo Usigrai. September 23, 2021 «Oltre ad esprimere la ...

