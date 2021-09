Il no di Miuccia Prada al “ritorno alla normalità” (Di venerdì 24 settembre 2021) E quando il cosiddetto mondo del fashion si era già rassegnato ad ascoltare a ogni nuova conferenza stampa le solite sciocchezze sul “ritorno alla normalità” e iniziava a domandarsi se tutti i bei proponimenti espressi durante i lockdown sull’esigenza di rallentare i ritmi e diminuire la produzione fossero andati a schiantarsi contro l’esigenza di recuperare fatturato (domenica si presenta la nuova collaborazione fra Fendi e Versace, operazione di marketing certamente ben riuscita ma di cui il mercato non sentiva la stretta necessità), arrivano i due polemisti en titre del sistema, Miuccia Prada e Diego Della Valle, e dicono le parole che tutti volevano sentire. Poi, avranno bisogno ancora bisogno di recuperare fatturato nonostante le buone performance del secondo trimestre, ma almeno un punto di vista ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) E quando il cosiddetto mondo del fashion si era già rassegnato ad ascoltare a ogni nuova conferenza stampa le solite sciocchezze sul “” e iniziava a domandarsi se tutti i bei proponimenti espressi durante i lockdown sull’esigenza di rallentare i ritmi e diminuire la produzione fossero andati a schiantarsi contro l’esigenza di recuperare fatturato (domenica si presenta la nuova collaborazione fra Fendi e Versace, operazione di marketing certamente ben riuscita ma di cui il mercato non sentiva la stretta necessità), arrivano i due polemisti en titre del sistema,e Diego Della Valle, e dicono le parole che tutti volevano sentire. Poi, avranno bisogno ancora bisogno di recuperare fatturato nonostante le buone performance del secondo trimestre, ma almeno un punto di vista ...

