Il gruppo cinese Evergrande “buca” il pagamento della prima cedola Trenta giorni di grazia prima del default

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sta succedendo quel che doveva succedere. Ilnon ha pagato unain scadenza da 83 milioni su un bond denominato in dollari che dovrà essere rimborsato nel 2022. La giornata piatta sui mercati mostra quanto l’ufficializzazione delsia ormai cosa data per acquisita. Scontato il nuovo scivolone delle azioni delimmobiliare che hanno chiuso a – 11% sulla borsa di Hong Kong. Il calo da inizio anno supera ora l’80%. In teoria il, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni sul mancato, ha ancora 30di tolleranzache le agenzie di rating mettano il timbro sul fallimento. La suggestiva, ma ingannevole, immagine ...

Lorenzo Lamperti per 'La Stampa' Evergrande Cina Evergrande si prepara a diventare più piccola. Il default del colosso immobiliare appare più vicino dopo che, secondo il Wall Street Journal, il governo centrale ha avvertito le amministrazioni ...