Il governatore del Piemonte Cirio posta foto della figlia vaccinata | i no vax | Giù le mani dai bimbi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) “E con la piccola Carolina, anche la famigliaal completo. Capisco bene i dubbi e le paure di un genitore. Ma la preoccupazione più grande di ogni mamma e di ogni papà è quella di proteggere. E il vaccino è uno scudo che ci aiuta a difendere le persone che amiamo di più nella vita”. Con queste parole, a corredo di un’immagine che lo ritrae insieme allapiù piccola al momentovaccinazione, il presidenteRegione, Alberto, torna a riaffermare l’importanzacampagna vaccinale contro il Covid. Immediati i commenti che criticano la scelta, così come era successo per il postsindaca di Torino Chiara Appendino, che invitava le mamme in attesa a vaccinarsi per proteggere anche i ...