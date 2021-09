Il giudice ordina la scarcerazione di Puigdemont: «Ma non può lasciare la Sardegna» (Di venerdì 24 settembre 2021) La Corte d’Appello di Sassari ha disposto la scarcerazione senza misure cautelari di Carles Puigdemont. Secondo fonti giudiziarie, però, il leader indipendentista catalano, arrestato ieri ad Alghero, dovrà restare in Sardegna fino a quando la Corte europea non si sarà pronunciata sul caso. Resta ancora da stabilire se Puigdemont dovrà essere estradato o meno. Oggi il leader regionale catalano Pere Aragones aveva chiesto il «rilascio immediato» del suo predecessore. «Chiediamo l’immediato rilascio di Carles Puigdemont», aveva detto Aragones in conferenza stampa a Barcellona. Aragones ha anche annunciato che si recherà in Sardegna per «stare vicino» all’uomo che ha guidato il fallito tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna nell’ottobre 2017. Il caso ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) La Corte d’Appello di Sassari ha disposto lasenza misure cautelari di Carles. Secondo fonti giudiziarie, però, il leader indipendentista catalano, arrestato ieri ad Alghero, dovrà restare infino a quando la Corte europea non si sarà pronunciata sul caso. Resta ancora da stabilire sedovrà essere estradato o meno. Oggi il leader regionale catalano Pere Aragones aveva chiesto il «rilascio immediato» del suo predecessore. «Chiediamo l’immediato rilascio di Carles», aveva detto Aragones in conferenza stampa a Barcellona. Aragones ha anche annunciato che si recherà inper «stare vicino» all’uomo che ha guidato il fallito tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna nell’ottobre 2017. Il caso ...

