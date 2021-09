Il giocatore del Barcellona potrebbe lasciare i catalani a gennaio. La Premier League su di lui (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo quanto detto dal Daily Mail il Barcellona potrebbe far andar via Philip Coutinho a gennaio. Sul trequartista brasiliano ci sarebbero il Tottenham e l’Arsenal. Il giocatore, dato il suo stipendio molto alto, non sarebbe tanto ben voluto dal club. Soprattutto perché quest’ultimi non vivono un bel momento economico. Il suo ritorno in Premier League sarebbe molto probabile dato lo scarso minutaggio, fino adesso, del giocatore. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Mbappé, in estate sarà City-Real per il talento francese! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo quanto detto dal Daily Mail ilfar andar via Philip Coutinho a. Sul trequartista brasiliano ci sarebbero il Tottenham e l’Arsenal. Il, dato il suo stipendio molto alto, non sarebbe tanto ben voluto dal club. Soprattutto perché quest’ultimi non vivono un bel momento economico. Il suo ritorno insarebbe molto probabile dato lo scarso minutaggio, fino adesso, del. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Mbappé, in estate sarà City-Real per il talento francese! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

