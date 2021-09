Il Genoa passa a 777 partners | ecco gli obiettivi della nuova dirigenza

(Di venerdì 24 settembre 2021) Josh Wander, Juan Arciniegas e Andres Blazquez, in breve la holding 777, presentano il loro nuovo progetto legato al. Dopo più di vent’anni di presidenza Preziosi il club rossoblu cambia gestione. Il nuovo presidente Wander ha risposto sul mercato che aspetta i rossoblù: “Serve un equilibrio tra settore giovanile, scouting a livello internazionale e una campagna acquisti ponderata individuando i giocatori più adatti al progetto. Il nostro settore giovanile è forte, non ce ne sono molti come il nostro in Italia, quindi vogliamo svilupparlo ulteriormente”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

