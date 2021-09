"Il fronte giustizialista ha creato problemi alle istituzioni"

(Di venerdì 24 settembre 2021) Intervista a Guido Crosetto. All'ex sottosegretario alla Difesa abbiamo chiesto quale sia il suo pensiero rispetto al "discorso durissimo" di Matteo Renzi sullo stato di salute della giustizia in Italia e non solo

La percezione, però, è che stia nascendo ungarantista, al netto delle ideologie, in opposizione al... "Lo spero. Perché ad oggi ilteneva insieme ......sistema di partiti che durava da oltre cinquant'anni e che aveva bisogno di rinnovamento di... col rischio di deviare verso una antidemocratica e incostituzionale derivaun Paese ...Intervista a Guido Crosetto. All'ex sottosegretario alla Difesa abbiamo chiesto quale sia il suo pensiero rispetto al "discorso durissimo" di Matteo Renzi sullo stato di salute della giustizia in Ital ...Ernesto Siclari: “Reggio Sette Punto Zero non ci sta. E punta su chi parla alla gente e la ascolta, su chi vive di una formazione culturale e politica vera” “La crisi della politica, forse indotta, fo ...