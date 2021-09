Il dramma di Linda Evangelista: “Sono rimasta sfigurata dopo un intervento estetico” (Di venerdì 24 settembre 2021) Con Naomi Campbell, Cindy Crawford e Claudia Schiffer è stata una delle donne più affascinanti del mondo e parte delle super top model che hanno dominato gli anni 90. Ma per Linda Evangelista proprio la bellezza si è rivelata una trappola fatale. La top model canadese ha infatti raccontato con un post su Instagram come dopo un trattamento estetico che doveva essere di routine sia rimasta sfigurata, definendosi “permanentemente deformata. Nel suo post l’ex modella canadese ha spiegato che dopo aver ricevuto un trattamento di “CoolSculpting” (criolipolisi) che provoca riduzione non invasiva del grasso del corpo attraverso il raffreddamento cutaneo localizzato, ha sviluppato un raro effetto collaterale che ha provocato una metamorfosi radicale del suo aspetto al punto da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 24 settembre 2021) Con Naomi Campbell, Cindy Crawford e Claudia Schiffer è stata una delle donne più affascinanti del mondo e parte delle super top model che hanno dominato gli anni 90. Ma perproprio la bellezza si è rivelata una trappola fatale. La top model canadese ha infatti raccontato con un post su Instagram comeun trattamentoche doveva essere di routine sia, definendosi “permanentemente deformata. Nel suo post l’ex modella canadese ha spiegato cheaver ricevuto un trattamento di “CoolSculpting” (criolipolisi) che provoca riduzione non invasiva del grasso del corpo attraverso il raffreddamento cutaneo localizzato, ha sviluppato un raro effetto collaterale che ha provocato una metamorfosi radicale del suo aspetto al punto da ...

