Advertising

_BigPaul_ : Mi sono ripromesso di non parlare mai degli arbitri Ma oggi sto facendo fatica…tanta fatica a non farlo Sia per… - mohammedJawalS3 : RT @Gazzetta_it: Il derby degli opposti: dai dubbi social su Sarri alla corsa giallorossa ai biglietti. #LazioRoma - sportli26181512 : Il derby degli opposti: dai dubbi social su Sarri alla corsa giallorossa ai biglietti: Il derby degli opposti: dai… - Gazzetta_it : Il derby degli opposti: dai dubbi social su Sarri alla corsa giallorossa ai biglietti. #LazioRoma - gabriel1919__ : non vedo possibilità domenica, il derby è già degli aquilotti. #DajeLazioCarica #CmonEagles -

Ultime Notizie dalla rete : derby degli

La Gazzetta dello Sport

Ottimismo e preoccupazione. Certezze e dubbi. Ildi domenica fra Lazio e Roma mette di fronte due squadre che stanno attraversando momenti opposti. La squadra di Mourinho vince, quella di Sarri viene da quattro risultati negativi di fila. E ...Commenta per primo Maurizio Sarri e Josè Mourinho si giocano il loro primoromano perfettamente alla pari. Questo il pronosticoanalisti, che per la stracittadina di domenica assegnano alle due squadre identiche possibilità di vittoria, con l''1' biancoceleste e ...(Adnkronos) - Pronostico in perfetto equilibrio per la partita di domenica pomeriggio: entrambe le squadre sono date a 2,63, ma Immobile ...Saltare un derby per un doppio giallo che non c’è all’ultimo minuto di una partita praticamente vinta. Forse non c’è peggior destino ...