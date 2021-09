Il decreto Green pass bis è legge. Il provvedimento che introduce l'obbligo (Di venerdì 24 settembre 2021) del certificato verde nelle scuole e sui mezzi di trasporto, approvato mercoledì alla Camera, è passato anche nell'aula del ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) del certificato verde nelle scuole e sui mezzi di trasporto, approvato mercoledì alla Camera, èato anche nell'aula del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - borghi_claudio : @Tradecon1 @SovranitaLavoro No non c'entra niente, questo è il decreto green pass per i luoghi di lavoro. Quello ch… - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - infoitinterno : Green pass sul lavoro, firmato il decreto. No sospensione, ma niente stipendio - infoitinterno : Decreto green pass bis / Opzione dad solo nelle zone rosse -