Il caso Puigdemont | dialogo o tensione tra Italia e Spagna?

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ieri sera c’è stato un movimento inusuale all’aeroporto di Alghero in Sardegna. Membri dello staff dell’ex presidente della Catalogna, Carles, aspettavano il suo arrivo e avevano intuito cosa poteva succedere, secondo la stampa spagnola. Appena atterrato da Bruxelles, due agenti in borghese hanno chiesto l’identificazione all’eurodeputato, la cui immunità parlamentare è sospesa, e l’hanno portato al commissariato dell’aeroporto. Lui era stato inserito nel Registro di Nomi di Passeggeri (Pnr), un programma di controllo di persone che escono ed entrano all’Unione europea via aerea per identificare la presenza di possibili ricercati.era stato invitato dal presidente della regione Sardegna per partecipare all’AdiFolk e all’assemblea degli amministratori locali indipendentisti sardi insieme al consigliere degli Esteri della Catalogna, ...

Eletto parlamentare europeo,nel 2019 non era nemmeno potuto tornare a Madrid per le formalità del. Ma nel 2020 il Parlamento europeo gli aveva riconosciuto l'immunità. E infatti ora ......24 Settembre 2021 L'arresto in Sardegna dell'ex leader indipendentista catalano Carlesè ... arrestate le figlie dell'ex vigilessa morta 24 Settembre 2021 Laura Ziliani, a una svolta il...Nel 2017, in un'intervista all'AGI, il leader separatista spiegava le ragioni del suo impegno per la regione autonoma. Pochi mesi dopo sarebbe stato costretto alla fuga ...L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, su cui pendeva un mandato internazionale emesso dalla Corte suprema spagnola, è stato arrestato dalla polizia in Sardegna. Lo riportano i media spag ...