Il 70% dei morti era vaccinato…

(Di venerdì 24 settembre 2021) Su un sito che mancava alla nostra Black List il 20 settembre è stato pubblicato un articolo che titola: Briefing del governo britannico: il 70% deiera vaccinato, nei vaccinati tasso di letalità molto più alto Siamo di fronte a qualcosa che abbiamo già visto e rivisto, ma siccome nel giro di 24 ore siete in tanti ad averci segnalato la stessa notizia dallo stesso sito, abbiamo sfruttato l’occasione. Innanzitutto per inserire La Pekora Nera (con la K, gente? Sul serio? NdNoemi) in black list, sia mai che ci sfugga. Poi, per sorridere del fatto che il sito, per una volta registrato in forma non anonima, è associato alla Federazione Popolo Sovrano, e a me un gruppo che si appella a quel modo fa ridere da matti, anche se ci sarebbe da piangere. Abbiamo anche una diapositiva dell’admin del sito, Carlo Dalmasso, qui ospite di Informal Tv: L’articolo de La Pekora Nera ...