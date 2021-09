Ignazio Marino scrive ai candidati a Roma | Cinque idee per la Capitale del futuro

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Vorrei condividere con voi alcune riflessioni supriorità. Trasporti, rifiuti, sicurezza, disegno urbano e archeologia”. Lol’ex sindaco di, in una lettera aia sindaco dellapubblicata sul Messaggero. Per, “ha diritto di avere la propria quota del Fondo Nazionale Trasporti modificando le modalità di finanziamento con uno stanziamento diretto dello Stato”. E poi in tema rifiuti, “nel 2015, dopo la chiusura della discarica di Malagrotta, venne approvato e finanziato un piano sviluppato secondo tre direttrici: autonomia degli impianti, riduzione dei costi con incremento della produttività dei servizi e sviluppo della raccolta differenziata. Lo ritengo ancora un piano ...

Home Economia urbana Roma 2021: la lettera di Marino ai candidati sindaco, "cinque idee per costruire la Capitale del futuro" Le priorità? "Trasporti, rifiuti, sicurezza, disegno urbano e archeologia" ..."Vorrei condividere con voi alcune riflessioni su cinque priorità. Trasporti, rifiuti, sicurezza, disegno urbano e archeologia". Lo scrive l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, in una lettera ai candid ...